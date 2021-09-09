В Копейске в металлолом сдали четыре артиллерийских снаряда и мину

Фото: управление Росгвардии по Челябинской области
Сотрудники пункта приема металлолома в Копейске обнаружили в груде железа подозрительные предметы. Это произошло вечером 7 сентября. На склад срочно приехала группа разминирования ОМОН Росгвардии, в том числе кинолог с собакой.
Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, в лом сдали четыре артиллерийских снаряда разного калибра - от 85 до 152 миллиметров. Кроме того среди металлических отходов обнаружили минометную мину.
При проверке выяснилось, что всех боеприпасах не содержалось взрывчатых веществ и взрывателей, поэтому опасности для людей они не представляли.
Ранее заржавевший снаряд нашли в поле под Троицком.Боеприпас пролежал в земле около сотни лет, но по-прежнему представлял опасность.
Кроме того недавно боевую гранату нашли и взорвали в Магнитогорске.
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