Аэропорт в Челябинске оштрафуют за дорогие телетрапы

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Челябинский аэропорт оштрафуют за неподъемные цены на телетрапы — так называемые «рукава» обходились авиакомпаниям в 23 тысячи рублей в час, в то же время в других городах плата не превышала двух тысяч. Об этом пишет городской паблик «Челябушка».

Антимонопольщики проанализировали прайсы 22 аэропортов России. В Симферополе, например, за данную услугу берут почти шесть тысяч рублей, а в Саратове не менее 16 тысяч, но Челябинск в ценообразовании перепрыгнул всех.

— Четыре телетрапа приобрели в рамках реконструкции для нового терминала и сразу же принялись на них зарабатывать. Чрезмерное увлечение тарифной политикой привело к расследованию с участием Уральской транспортной прокуратуры, — добавляют авторы телеграм-канала. — Теперь аэропорту придется заплатить чуть более 300 тысяч рублей, что, в общем-то, мелочь по сравнению с испорченной репутацией среди перевозчиков, ведь из-за этого дела он опять прогремел на страну.