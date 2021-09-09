Осенью в Челябинской области состоятся два крупных литературных события

С 24 по 26 сентября в регионе пройдет традиционная Южноуральская книжная ярмарка и II Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Мероприятия состоятся в Челябинске, Миассе, Озерске и Сатке, подробная информация о встречах ждет вас на сайте рыжийфест.рф.

На рыжийфест.рф размещена информация о гостях ярмарки, уральских и российских издательствах, площадках ярмарки и форума. Полная программа событий — их несколько десятков — добавится буквально на днях. Уже можно планировать посещение главного литературного события года 24, 25 и 26 сентября в Конгресс-холле Центра международной торговли: пр. Ленина, 35.

Традиционная Южноуральская книжная ярмарка организована Челябинской Публичкой и Министерством культуры Челябинской области. Одновременно с ярмаркой во второй раз пройдет Всероссийский литературный форум #РыжийФест, который организован Союзом журналистов Челябинской области и ЧОУНБ на средства Фонда президентских грантов. Форум и дал запоминающееся название сайту.

На сайте содержится актуальная информация о гостях ярмарки, которые приедут в Челябинск из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Ставрополя, Петрозаводска. Достаточно кликнуть по имени гостя, и вы увидите не только небольшое досье на писателей, поэтов, переводчиков, редакторов, журналистов, просветителей, но и несколько ссылок на их актуальные интервью и публикации.

Сайт также призван напомнить, что участниками события станут более 50 издательств России и Урала — информация о них с соответствующими ссылками размещена в разделе «Издательства и книги».

Посетителей книжной ярмарки и литературного форума в течение трех дней последнего сентябрьского уик-энда ждут более 60 событий в Челябинске и два десятка встреч в городах области. Это творческие встречи и ток-шоу (на площадке #Люди), презентации книг и издательских проектов (#Книги), лекции и актуальные дискуссии (#Идеи, #Форум), мастер-классы для семейной аудитории (#Творчество).

Дополним, что выездные мероприятия ЮУКЯ-2021 пройдут 26 сентября в поселке Новосинеглазово, а #РыжегоФеста — в Сатке, Миассе и Озерске.