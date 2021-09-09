«Стейнвей в кустах»: джазмен Игорь Бутман оценил возрождение Детской филармонии

Алексей Текслер и Игорь Бутман на сцене возрожденной Детской филармонии. Фото: gubernator74.ru

Джазмен Игорь Бутман сегодня, 9 сентября, прибыл в Челябинск на открытие возрожденной Детской филармонии. Звезда российской сцены возглавит в ней джазовое отделение Школы исполнительского мастерства. Помимо Бутмана пестовать молодые таланты в Челябинске будут Юрий Башмет и Денис Мацуев.

— Я поздравляю вас с замечательным местом для творческого развития. Не знаю другого города, где есть Детская филармония. Для меня огромной честью было подписать соглашение о сотрудничестве. Я знаю, дети станут знаменитыми музыкантами. Они будут покорять сцену, покорять мир и показывать, что в нашей стране делается очень много. Инструменты в Детской филармонии потрясающие: есть даже Стейнвей… в кустах, — пошутил мэтр.

А потом Бутман уже серьезно добавил: «Челябинск — впереди всех!». И пообещал давать концерты и на большой филармонической сцене, и в Детской филармонии.

Губернатор Алексей Текслер назвал открытие кузницы детских талантов большим днем в культурной жизни Челябинской области:

— Мы открываем прекрасную концертную творческую площадку для наших замечательных детей. Уверен это станет важнейшим событием для их творческой жизни: они смогут здесь расти и, в конечном счете, станут звездами, которыми мы будем гордиться. За несколько лет мы быстро полностью реконструировали филармонию, и у нас появились новые корпуса, большой зрительный зал, новое свето-звуковое оборудование и новые музыкальные инструменты.

Напомним, что в коллективах Детской филармонии будет заниматься около 200 ребят.

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