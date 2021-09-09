Фабрика звезд: в Челябинске открылась Детская филармония

Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера в Челябинской области возрожден уникальный проект - Детская филармония. Фото: gubernator74.ru

Вечером 9 сентября зажглись огни рампы над сценой обновленной Детской филармонией в Челябинске. Открыл уникальное учреждение культуры, кузницу кадров для взрослых коллективов филармонии, губернатор Алексей Текслер.

Глава региона курировал проект реконструкции здания по ул. Ворошилова, 6 лично, бывал на стройплощадке, вел переговоры с Игорем Бутманом, Денисом Мацуевым, и Юрием Башметом. Мэтры отечественной культуры возглавят профильные отделения Школы исполнительского мастерства, действующей в Детской филармонии.

Кстати, Игорь Бутман лично прибыл на открытие. Вместе с юными дарованиями он исполнил в праздничном концерте несколько своих сочинений.

- Наши замечательные дети будут в филармонии учиться, расти и обязательно станут новыми звездами, - сказал на церемонии открытия губернатор Алексей Текслер. - Я благодарю всех, кто принимал участие в создании филармонии. Спасибо родителям: вы поставили задачу перед нами, и мы ее решили. В 1984 году появилась филармония, потом закрылась как бы на ремонт, и все это длилось до тех пор, пока мы не вдохнули в нее новую жизнь. Поздравляю детей и родителей!

Кстати, по итогам I этапа конкурсных прослушиваний в коллективы Детской филармонии приглашены 93 ребенка. В сентябре состоится второй добор детей по следующим группам инструментов: тромбон, туба, ударная группа, контрабас, кларнет, скрипка.

Всего в коллективах Детской филармонии будет заниматься около 200 воспитанников.

Петь, танцевать, музицировать - огромный простор для творчества! Фото: gubernator74.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru