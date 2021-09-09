В зоопарке Челябинска выявили вспышку птичьего гриппа

Фото: Челябинский Зоопарк / vk.com

В Челябинском зоопарке в первой половине сентября умерли два гуся и столько же лебедей-шипунов. Были проведены лабораторные исследования, которые показали у погибших наличие птичьего гриппа. В связи с этим с 9 сентября закрывается на карантин экспозиция «Доисторические и современные рептилии и птицы». Именно там жили умершие лебеды и гуси. Об этом сообщили в Управлении культуры Челябинска.

— Территория экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» – это открытая местность, доступная для диких птиц, которые сейчас активно мигрируют. Вероятно, от диких перелетных птиц и произошло заражение, — заявили в Управлении культуры города.

Врачи ОГБУ «Челябинская ветстанция» взяли анализы у представителей группы «Птицы», которые размещаются на основной территории зоопарка. У них никаких серьезных заболеваний не обнаружено. Однако для профилактики были закрыты экспозиция «Хищные птицы», Детский контактный зоопарк и экспозиция со страусами.

Кроме того, все сотрудники, контактировавшие с больными птицами, находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Они рассказывают, что чувствуют себя хорошо, симптомы заболевания у них не проявлялись.

Территорию экспозиции, где была выявлена вспышка, уже начали дезинфицировать. Что касается находившихся там птиц, то их переводят в закрытое изолированное помещение. Там за их состоянием здоровья будут следит специалисты.

Ситуация находится на контроле нескольких ведомств, в том числе Минсельхоза, Роспотребнадзора, Минэкологии и Россельхознадзора.

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