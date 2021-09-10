В Каслях полиция проверяет сообщения о педофиле, преследующем детей на машине

Горожане рассказывают, что неизвестный едет за детьми на серебристой машине и зовет сесть в салон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Каслей встревожились из-за слухов об орудующем в городе педофиле. Предупреждения об опасности распространяют в соцсетях и родительских чатах.

Одна из горожанок рассказала, что ее ребенка, возвращавшегося из школы, преследовал на машине неизвестный. Мальчик сумел добежать до дома. Когда мать вышла на улицу и обратилась с вопросами к водителю, тот поспешил уехать. Марку автомобиля женщина не запомнила, но другая жительница Каслей сообщила, что передвигается подозрительный мужчина на серебристом УАЗ Патриот. Водитель ехал следом за ребенком женщины, звал сесть в машину.

— Многие родители паникуют, опасаясь за своих детей. В дежурную часть поступило уже несколько заявлений от жителей города о том, что их детей преследует неизвестный автомобиль серебристого цвета, – сообщили в отделе МВД по Каслинскому району.

Сейчас полицейские проводят проверку по обращениям граждан. Горожан просят немедленно сообщать в МВД если они увидят что-либо подозрительное, и постараться при этом запомнить приметы возможного преступника.

В соцсетях жители Каслей вспоминают недавние случаи гибели детей от рук педофилов в Тюмени и Кемеровской области. Некоторые, впрочем, не поддерживают родительскую панику и говорят, что не подкрепленные деталями слухи - плод тревоги за детей и «городская легенда».

Напомним, после гибели двух девочек в Кемеровской области челябинский детский омбудсмен Евгения Майорова высказалась за введение смертной казни для педофилов.

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