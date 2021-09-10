За парты вместе с Билайн: детские смарт-часы Geozon всего за 1 рубль

В любом удобном офисе продаж Билайн или в интернет-магазине оператора можно приобрести детские умные часы Geozon всего за 1 рубль при оплате услуг связи. Принять участие в акции могут новые и действующие абоненты тарифной линейки «Близкие люди», подключившие опцию «Бонусные рубли на год»*. В комплекте со смарт-часами также идут дополнительная SIM-карта и бесплатное полугодовое пользование пакетом родительской SIM-карты.

Детские умные часы Geozon — это гаджеты нового поколения, разработанные специально для школьников младшего возраста. С их помощью родители не только будут в курсе, где именно находится их ребенок, но и смогут общаться с ним через звонки, SMS-сообщения и видеосвязь. Смарт-часы защищены от проникновения воды и пыли, а их яркий и приятный дизайн сделает так, что дети сами не захотят расставаться с ними.

Согласно результатам исследования, проведенного Билайн.Аналитика, востребованность умных часов в России растет с каждым годом. Так, в этом году продажи подобных устройств в Билайн увеличились в 2 раза по сравнению с показателями прошлого года, а общее количество детских смарт-часов, зарегистрированных в сети Билайн, с начала года выросло на 32%.

Акция проводится с 1.09.2021 г. по 31.12.2021 г. на территории Свердловской, Курганской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей; в Удмуртской Республике, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Республике Коми, Республике Мордовия, Республике Башкортостан, Чувашской Республике; в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и Пермском крае, в офисах продаж и обслуживания и в интернет-магазине Билайн. В ней могут принять участие новые и действующие абоненты Билайн, обслуживающиеся по тарифу, участвующему в акции. Акция несовместима с другими акциями и предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учетом НДС. Организатор акции (продавец) — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее об акции — на beeline.ru.

* Цена опции «Бонусные рубли на год» зависит от выбранной модели часов. Бонусные рубли будут расходоваться на оплату абонентской платы по тарифу пользователя.

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