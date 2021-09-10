В День города в Челябинске изменятся маршруты общественного транспорта

Ыо время салюта троллейбусы остановятся Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске во время празднования Дня города 11 сентября изменятся маршруты общественного транспорта. Часть автобусов будет работать по альтернативному расписанию, а движение троллейбусов на время остановят. Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Изменятся шесть автобусных маршрутов. В День города они будут выглядеть следующим образом:

№ 2 «Ферганская – Ж/д вокзал»

№ 4 «Мамина – Ж/д вокзал»

№ 14 «Ж/д вокзал — Тимирязева – Воровского — пос. Новосиниглазово»

№ 15 «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ЮУрГУ»

№ 71 «ЧМК – Комсомольский пр. – Чайковского – Братьев Кашириных – Петра Столыпина»

№ 83 «ЮУрГУ – Энгельса – Доватора – Дзержинского – пос. Сухомесово»

Временные изменения коснутся также восьми трамвайных маршрутов.

Трамваи № 3 поедут по трассе маршрута № 14 «ЦХП – Чичерина».

Трамваи № 5 будут двигаться по схеме «ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС».

Трамваи № 8, 18, 22 станут перевозить пассажиров по маршруту «ЧГРЭС – Горького – КБС – Чистопольская».

Трамваи № 18 будут курсировать между остановками «Депо № 2» и «Коксохим». Трамваи № 20 и №22 будут ездить от остановки «ЧМК» до остановки «Чичерина».

Часть вечерних автобусов выедет из отправных пунктов позже, чем обычно.

Рейс автобуса № 34 «Мехколонна – Автобусный парк» отправлением в 20:51 перенесут на 21:15.

Рейсы автобуса № 45 «Автобусный парк – Аэропорт» перенесут с 20:12 на 21:50 и с 20:54 на 22:10. В обратном направлении от Аэропорта они выедут не в 20:15 и 20:53, а в 21:40 и 22:10 соответственно.

По маршруту № 71 «ЧМК – Петра Столыпина» автобус поедет не в 21:28, а в 21:55.

Кроме того автобус № 81 ЮУрГУ – Чистопольская» выедет с остановки «ПКиО» не в 21:45, а в 22:10.

На время вечернего фейерверка прекратят движение троллейбусов . С 20:30 до окончания салюта остановятся троллейбусы № 7, 8, 10, 12, 14, 17 и 19.

Напомним в День города в Челябинске перекроют движение на семи улицах. В связи с устройством фейерверка закроют также акваторию реки Миасс.

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