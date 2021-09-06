На Южном Урале внедрят пилотный проект по развитию промышленного туризма

Челябинскую область выбрали «пилотом» для развития промышленного туризма. Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали Ростуризм и «Росатом». Предстоит сформировать единую среду для предпочитающих в период отдыха изучать производственный процесс.

— Есть, где развернуться: в регионе более сотни предприятий. Возможно, для масштабной раскрутки как раз и не хватало ресурсов атомпрома, — пишет городской телеграм-канал «Челябушка». — На нашей памяти это первый федеральный документ, напрямую связанный с развитием промышленного туризма в Челябинской области. Справедливости ради заметим, что южноуральские власти и бизнес тоже не ленятся. В продвижении экскурсий по заводам активно участвует «ММК» (там можно посмотреть даже опасные цеха), Минэконом существенно расширил список объектов, к разработке туров подключились саткинский «Магнезит», «АиР» (Златоуст), «Макфа» (Сосновский район) и «ЧТПЗ».