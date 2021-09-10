12 сентября на Алом поле пройдет праздник в честь святого Александра Невского

800 лет — серьезный юбилей. Чествование святого благоверного князя Александра Невского в Челябинске пройдет с размахом. Приглашаем прийти на праздник всей семьей.

Все будет происходить на Алом поле, где находится старинный храм благоверного князя Александра Невского. Сейчас памятник архитектуры находится на реконструкции, поэтому Божественная литургия пройдет рядом, в помещении Духовно-просветительского центра, где находится временный храм. Только в этот день из алтаря будет вынесена икона с мощами святого князя. После богослужения состоится Крестный ход с этой иконой.

Затем крестоходцев пригласят на историческую трапезу 800-летней давности. В меню будет знаменитый кулеш, чай на яблоках и хлеб из русской печи. Подавать яства будут люди в костюмах той эпохи. В полдень состоится официальное открытие праздника, а сразу после него — историческая инсценировка.

Сначала мы увидим обряд посажения князя на коня. Русских князей первый раз сажали на коня в возрасте трех лет. Затем нас ждут сразу две исторические битвы в исполнении реконструкторов из клуба «Серебряный единорог». Более 50 человек покажут Невскую битву и полевой бой с Тевтонским орденом. Обращаем внимание, что реконструкторы будут одеты в точные копии доспехов той эпохи.

Но гостям праздника можно будет не только смотреть, но и самим фехтовать, стрелять из лука и участвовать в исторических единоборствах: всем желающим дадут в руки лук, стрелы, мечи, а опытные наставники научат, как всем этим пользоваться. На сцене будет организовано выступление фольклорных коллективов, рядом будет работать шумная ярмарка с обязательной дегустацией. Отдельный пункт программы — мастер-класс по колокольному звону.

Приходите 12 сентября на Алое поле с детьми, с друзьями. Начало Божественной литургии в 8:00. В 10:40 — Крестный ход, за ним трапеза. Исторические инсценировки начинаются в 12:30, а с 13:00 — работа всех площадок.