В Челябинской области назначили нового главу фонда капремонта

Фото: минстрой Челябинской области

Генеральным директором фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» стал Виктор Тихоненко. Ранее он был и.о. руководителя фонда, до того работал заместителем директора-главным инженером.

Как сообщили в областном министерстве строительства, нового главу фонда выбрали по результатам открытого конкурса. Испытания проводили в несколько этапов. Сначала претенденты должны были доказать, что обладают необходимой квалификацией, сдать компьютерный тест и пройти собеседование. Затем необходимо было сдать квалификационный экзамен. Виктор Тихоненко прошел все проверки.

Ранее фонд капремонта в Челябинской области возглавлял Вадим Борисов. Он проработал гендиректором 6 лет, но в июне ушел в отставку по причинам личного характера.

Регоператор капремонта отвечает за проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, организация распределяет средства, собранные из обязательных для собственников квартир ежемесячных платежей.

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