Замминистра экологии рассказал, что сбрасывают в реку Миасс возле челябинского конгресс-холла

Сомнительно, что такой пылью можно укрепить берег Фото: кадр с видео

Жители Челябинска снова сняли на видео, как возле недостроенного конгресс-холла сбрасывают стройматериалы в реку Миасс. Но если в прошлый раз было что-то вроде камней, то на этот раз уже песок. Ветер разносит пыль на несколько метров.

Мы снова отправили видео заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову. И получили неожиданный ответ.

— Это берегоукрепление, по проекту с экологической экспертизой. Бутовый камень сыпят, — рассказал журналисту КП-Челябинск Виталий Безруков.

На вопрос, почему сегодня берег «украпляют» пылью, чиновник пообещал разобраться.

— Просто, видимо, мелкий камень вперемешку. У них отсыпка грунтом по проекту, хотя он должен быть больше. По этому поводу предписание сделаем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru