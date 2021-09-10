В Челябинске бухгалтер воровала деньги у своей фирмы и проигрывала их в онлайн-казино

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бухгалтера, которая в течение четырех лет воровала деньги у своей фирмы, а затем играла на них в онлайн-казино. Женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, 37-летняя подсудимая в период 2016-2020 годов совершила хищение 10,5 млн рублей на должности главного бухгалтера ООО ТД «Регион». Деньги она переводила частями на свой расчетный счет под видом зарплаты.

— Подсудимая в судебном заседании вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, сообщила, что расходовала деньги на личные нужды, в том числе игру онлайн-казино, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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