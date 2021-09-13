В Челябинске сняли с высоты песчаный карьер. Почти Мальдивы

Вот такой вид открывается на карьер сверху. Фото: скрин видео

Помните карьер рядом ЖК «Александровский» и «Парковый», где в прошлом году застрелили хаски? Но, несмотря на печальную историю, это очень красивое место, которое отлично подходит для фотосессий и прогулок. Как выглядит карьер с высоты птичьего полета, сняла с квадрокоптера челябинская команда Fly and show. Только посмотрите, как завораживающе!

Смотреть видеосюжет Песчаный карьер в Челябинске с воздуха / Парковый / ЖК Александровский на fly and show

В Челябинскнедра «Комсомолке» рассказали, что это запасы строительного песка Кременкульского II месторождения. Они стоят на госбалансе запасов полезных ископаемых России.

— Часть месторождения предоставлена в пользование, другая — в госрезерве в нераспределенном фонде недр, — сообщил начальник Челябинскнедра Светлана Лотыс.

Жители "Паркового" делятся короткой дорогой: от 10 дома по улице Шмакова всего 1,5 км до карьера. Фото: "Парковый"/vk.com

Правда, за информацией, кто сейчас добывает там полезные ископаемые, отправили в Минпромышленности региона.

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