Городскую электричку Челябинск-Копейск продлят до Шагола и свяжут другим транспортом

Проект будет называться «Электричка большого города» Фото: Павел КЛОКОВ

В Челябинске железнодорожники совместно с чиновниками обсудили перспективы развития системы общественного транспорта, в том числе точки интеграции проекта «Электричка большого города».

— Он предусматривает организацию пригородных пассажирских перевозок внутри агломерации городов Челябинск и Копейск с использованием пригородных поездов повышенной комфортности и безопасности по маршруту Челябинск — Копейск с продлением до станции Шагол, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Замначальника Южно-Уральской железной дороги по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов отметил, что подобные проекты в Москве и Санкт-Петербурге уже показали свою востребованность.

По словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова рассказал о планах интегрировать метротрамвай и челябинский городской транспорт в транспортно-пересадочные узлы железной дороги.

— Мы будем более детально прорабатывать и наличие остановочных пунктов, и необходимость устройства транспортно-пересадочных узлов, в том числе в Копейске, — подчеркнул Александр Егоров.

О том, что в столице Южного Урала предложили запустить городскую электричку рассказал на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) Александр Егоров, отвечая на вопрос радиослушателя. Он сразу уточнил: сначала необходимо навести порядок с остальными видами транспорта.

— Мы понимаем, что это не в ближайшие годы, — отметил Александр Егоров. — Пока не будут введены выделенные полосы, платные парковки, пока не будет дестимулировано автомобильное пользование, эта электричка будет просто возить воздух.

Пока остается не ясно, где и как пройдут железнодорожные пути. Будет ли городская электричка отправляться с вокзала или же сделают отдельную конечную станцию.

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