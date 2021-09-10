Сколько дорог отремонтируют в Коркино в 2022 году

Дорога по улице Ленина в Коркино теперь не в ухабах. Фото: gubernator74.ru

Рабочая поездка губернатора Челябинской области в Коркинский район началась с осмотра отремонтированной улицы Ленина в райцентре. В проект вошла не только проезжая часть (отремонтирован участок в 300 м), но и пешеходная зона Разбитые дороги — многолетняя проблема города; деньги системно поступают на ремонты лишь в последние два года.

— В Коркино всегда было много вопросов от жителей по состоянию дорог и благоустройству. В течение последних нескольких лет мы дополнительно выделяем существенные средства на ремонт дорог, появились новые скверы, детские площадки, есть планы на будущее. Конечно, за два года решить все проблемы нельзя. Выделим дополнительные средства на ремонт дорог, — сказал Алексей Текслер.

В динамике решение задачи выглядит так: 2020 г — отремонтировано 3 км дорог; 2021 — 4,5 км. По финансированию: 36,5 млн руб. год назад и 56,8 млн — в нынешнем. В 2022 г. в Коркино отремонтируют не менее 3 км дорог. Цена вопроса — около 38 млн руб.

Глава района Наталья Лощинина комментирует губернатору дорожную программу-2022. Фото: gubernator74.ru

Губернатор поручил включать в программу ремонтов и поселковые дороги, которые не содержатся должным образом.

— Мы обсуждали с министром Нечаевым этот вопрос, он будет решаться, — заявил глава региона.

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