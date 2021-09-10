СК проверит семью пятилетнего мальчика, гулявшего в холод без верхней одежды под Челябинском

Фото: Вишнёвая горка | Oфициальная группа жителей/ Vk.com

Сотрудники Следственного комитета проверят многодетную мать, чей пятилетний сын гулял в холод без верхней одежды в челябинском микрорайоне «Вишневая горка». Также будет проведена проверка и в отношении соцслужб, у которых наблюдалась семья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будет проверена информация, размещенная в СМИ и дана оценка действиям родителей по надлежащему уходу за детьми, а так же действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в начале сентября маленький мальчик без присмотра взрослых гулял на улице в челябинском микрорайоне Вишневая горка. На него обратила внимание женщина, которая была на отдыхе со семьей.

Челябинка обратилась в полицию. Прибывший на вызов участковый рассказал, что в полиции знают семью мальчика. Ребенка отвели домой. Там его приняли не слишком радушно. Мать, по словам нашедшей мальчика женщины, была избита и пьяна. Соседи сообщили, что женщине регулярно достаются побои.

Жители микрорайона в соцсетях рассказывают, что семья, в которой растет мальчик, многодетная. У ребенка четверо братьев и сестер. Его самого неоднократно замечали гуляющим без присмотра, не всегда одетым по погоде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru