На жителя Магнитогорска завели дело за взрыв газа в жилом доме, где погибла женщина

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области в отношении 26-летнего жителя Магнитогорска возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Следователи подозревают его в том, что он является виновником взрыва газа в жилом двухэтажном доме по улице Вайнера, где погиб человек. Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в пятницу, 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

По данным следствия, молодой человек днем снял со своего автомобиля газовое оборудование и оставил его в коммунальной квартире. Сам же он уехал на техосмотр своего транспортного средства.

— Вследствие зажженной сигареты в соседней комнате, газовоздушная смесь воспламенилась, что спровоцировало хлопок. В результате пожара погибла 59-летняя женщина, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

После взрыва газа начался пожар. Из горящего дома пришлось самостоятельно эвакуироваться 29 жильцам, среди которых присутствовали двое детей. В ходе тушения пожара от МЧС были задействованы 3 единицы техники и 11 человек.

В настоящий момент подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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