В Челябинске прикрыли работу киоска с шаурмой после жалоб жителей о пищевом отравлении

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В Челябинске временно приостановили работу киоска с шаурмой, расположенного на остановке общественного транспорта «ДК ЧТПЗ». Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки торговой точки выявили более 20 нарушений, сообщает издание «Челябинск Сегодня» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Все началось после жалоб местных жителей, попавших в больницу с сальмонеллезом. Они сообщали, что ели шаурму, которую купили возле пляжа озера Смолино. Роспотребнадзор проверил торговую точку и выявил множество нарушений. Так, у продуктов отсутствовали маркировки и документы, их условия хранения и сроки годности тоже не соблюдались. Кроме того, для приготовления еды использовали воду, которую привозили в бочках. Тара использовалась повторно. А в помещении были найдены насекомые и грызуны.

По решению суда работу киоска с шаурмой приостановили на 45 суток. В течение этого времени владельцы торговой точки вынуждены устранить все выявленные нарушения.

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