В Челябинской области мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы

Деревня Яринка находится в 120 км. от Челябинска, в ней живет около 500 человек. Фото: google.com/maps

В деревне Яринка Уйского района 30-летний мужчина задушил девочку — дочку своей сожительницы. Ребенку было всего 8 месяцев. ЧП произошло накануне днем. В это время женщина ходила в магазин.

Мужчина задержали по горячим следам. Для этого подключили следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ), решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

— Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления, — рассказал и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик.

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