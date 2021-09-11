Юные художники три часа рисовали Челябинск на пленэре в честь Дня города

Творческим людям и холод — не помеха Фото: Кирилл САДЫКОВ

В рамках празднования 285-летия Челябинска на Кировке прошел первый городской конкурс-пленэр «Челябинск... С любовью!» В течение трех часов более 100 воспитанников детских школ искусств изобразили столицу Южного Урала.

На три часа Кировка превратились в художественную мастерскую Фото: Кирилл САДЫКОВ

Каждый видит город по-своему Фото: Кирилл САДЫКОВ

Там же работала выставка-ярмарка, где можно было приобрести работы народных умельцев, а также посетить мастер-класс. Со сцены звучали песни, посвященные Челябинску.

Кстати, на сайте КП-Челябинск также проходить конкурс детских рисунков. Работы принимаются до 19 сентября. Ознакомиться с условиями и загрузить свою работу можно по ссылке.

Тем временем на сцене выступили народные коллективы Фото: Кирилл САДЫКОВ

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