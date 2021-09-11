Челябинке Татьяне Мининой вручили ключи от BMW X3 за олимпийское «серебро»

Перед награждением Татьяна Минина и другие спортсмены сидели на карантине Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в турнире по тхэквондо на Олимпиаде в Токио. Челябинскую спортсменку сегодня 11 сентября вместе с другими призерами Олимпиады поздравил президент России Владимир Путин.

А позже замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручили ключи от новеньких авто — это традиционный подарок от российского Фонда поддержки олимпийцев. Татьяна Минина получила ключи от автомобиля BMW X3. Такие же автомобили вручены и бронзовым призерам. Победители Олимпиады в Токио получили BMW X5.

Напомним, перед торжественной церемонией Татьяна Минина и другие спортсмены сидели на карантине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru