Челябинке Татьяне Мининой вручили ключи от BMW X3 за олимпийское «серебро»

Перед награждением Татьяна Минина и другие спортсмены сидели на карантине
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Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в турнире по тхэквондо на Олимпиаде в Токио. Челябинскую спортсменку сегодня 11 сентября вместе с другими призерами Олимпиады поздравил президент России Владимир Путин.
А позже замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручили ключи от новеньких авто — это традиционный подарок от российского Фонда поддержки олимпийцев. Татьяна Минина получила ключи от автомобиля BMW X3. Такие же автомобили вручены и бронзовым призерам. Победители Олимпиады в Токио получили BMW X5.
Напомним, перед торжественной церемонией Татьяна Минина и другие спортсмены сидели на карантине.
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