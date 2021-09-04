«Будут машины вручать»: олимпийскую чемпионку Татьяну Минину посадили на карантин перед встречей в Кремле

Татьяна Минина - серебряный призер Олимпиады-2020. Фото ОКР.

Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина сейчас находится на олимпийской базе Новогорск на карантине. Как рассказала девушка КП-Челябинск, спортсменов готовят к встрече в Кремле 10 сентября.

— 10 числа будет встреча в Кремле. Будут вручать машины. Какие пока не знаем, — рассказала Татьяна Минина.

Как писали СМИ со ссылкой на главу Минспорта Олега Матыцина, вручить олимпийцам планируют автомобили BMW.

Она добавила, что, несмотря на то, что с Олимпиады спортсмены вернулись давно, все посадили на карантин:

— В Москве и в регионах обстановка не очень. Кто-то из спортсменов отдыха, кто-то еще куда-то выезжал.

Сейчас девушка на карантине перед встречей в Кремле. Фото: Instagram

Напомним, Татьяна Минина привезла из Токио серебряную медаль. 24-летней воспитаннице челябинской спортшколы «Коре» вручили медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». В числе награжденных еще два воспитанника челябинских спортшкол — Кирилл Писклов (баскетбол 3х3) и Виктор Полетаев (волейбол). На Олимпиаде-2020 они представляли другие регионы и также завоевали серебряные медали.

Челябинскую область в Токио представляли восемь спортсменов в шести видах спорт. В конце августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил призеров и участников Олимпиады. Спортсмены получили денежные сертификаты.

Кстати, олимпийские призеры из Челябинска Татьяна Минина и Кирилл Писклов получат премии в 2,5 млн рублей за свои серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru