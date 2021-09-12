Празднование 285-летия Челябинска завершили салютом

Фото: администрация Челябинска

Финальным мероприятием Дня города 11 сентября стал праздничный фейерверк. Он начался в 22:00. Погода выдалась холодной, но любители зрелищ все равно пришли к реке Миасс в центре города. Там не только видны были разлетающиеся в небе огни, но и звучала музыка.

Фейерверк длился 15 минут Фото: Кирилл САДЫКОВ

Акваторию реки на время салюта закрыли Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: администрация Челябинска

На время салюта полностью закрыли автомобильное движение на семи улицах. Чтобы челябинцы после фейерверка смогли добраться домой, изменили график движения общественного транспорта. Пассажиров дождались троллейбусы, а автобусы вышли на маршруты позднее, чем делают это обычно. Ради безопасности закрыли также авкваторию реки Миасс рядом с местом запуска фейерверка.

Для фейерверка специально подбирали музыку Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: администрация Челябинска

Салют продолжался 15 минут.

Вечер оказался холодным Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: администрация Челябинска

Напомним, в День города по плану должен был выступить оркестр «Малахит». Музыканты в 14:00 готовились играть в горсаду имени Пушкина. Но из-за низкой температуры воздуха (было +8 градусов) выступление не состоялось. Концерт перенесли на вторник, 14 сентября.

Салют запускали под музыку Фото: Кирилл САДЫКОВ

На время салюта дороги перекрыли Фото: Кирилл САДЫКОВ

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