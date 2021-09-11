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Общество11 сентября 2021 8:27

Из-за холодов в День города Челябинска перенесли выступление оркестра «Малахит»

Концерт должен был пройти в 14:00
Алина КУНГУРЦЕВААлина КУНГУРЦЕВА
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Днем ожидается +10 градусов, а выступление артистов планировалось на улице

Днем ожидается +10 градусов, а выступление артистов планировалось на улице

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 11 сентября, отметили выступление государственного русского народного оркестра «Малахит», которое должно было состояться в Горсаду имени Пушкина. Причина — низкая температура воздуха. Об этом сообщили в управлении культуры города.

В этим минуты, по данным сервиса Яндекс.Погода, +8 градусов, однако ощущается это как +1. Концерт состоится во вторник, 14 сентября. Время сообщат дополнительно. Кстати, в этот день синоптики обещают потепление до +23.

Мы подготовили для вас прогноз погоды на День города, а еще узнали, когда включат отопление.

Между тем, остальная праздничная программа остается в силе. В этом году празднование Дня города растянули на несколько дней. Афиша — по ссылке.

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