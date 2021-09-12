В Челябинске художники продают картины, чтобы спасти выставочный зал

Фото предоставлено «Союзом художников»

Челябинские художники продают свои картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства на благотворительной выставке. Вырученные за произведения деньги получит региональное отделение ВТОО «Союз художников России». Организация оказалась в сложном финансовом положении и может лишиться своих помещений, если не выплатит многомиллионные долги по налоговым и коммунальным платежам.

— В последние годы мы потеряли арендаторов. это было связано с пандемией коронавируса. Возросла кадастровая стоимость здания, — объяснила причины появления долгов организатор благотворительной выставки Елена Устьянцева. — Нам важно сохранить и нашу творческую организацию, и помещения мастерских на улице Омской, и зал, где проходят уникальные выставки. Для нас это пространство очень символично: прежде на этом месте стояло здание товарищества «Художник». Выставочный зал стоит на символическом, знаковом для нас месте.

На благотворительной выставке, которая открылась в зале «Союза художников» на улице Цвиллинга, 34, представлено более сотни произведений челябинских мастеров, созданных за четыре последних десятилетия. Экспозиция будет открыта до 5 октября.

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