В полиции объяснили, почему прервали фестиваль «Уральский рубеж» в День города

Холодным вечером на фестивале было не очень много зрителей. Фото: Фестиваль "Уральский Рубеж" - родному городу!/vk.com

Фестивали «Уральский рубеж», который проходил в центре Челябинска вечером 11 сентября, досрочно закончили ради безопасности всех участников. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД,

— Гражданам было рекомендовано покинуть опасную зону вблизи места проведения городского фейерверка, — рассказали в пресс-службе полиции.

Там уточнили, что и музыканты, и зрители исполнили рекомендации стражей порядка и мирно разошлись.

— В отдел полиции никто не доставлялся, — добавили в ГУ МВД.

Напомним, фестиваль устроили площадке «НеРынок» на месте бывшего Зеленого рынка. По планам организаторов, мероприятие должно было продолжаться до часу ночи. Из-за досрочного завершения фестиваля не успели выступить все заявленные в программе артисты, в том числе гости из соседних регионов.

— Мы все лето готовили программу, ждали. Хотели поздравить любимый город с юбилеем... Я лично приглашал артистов, люди ехали издалека. Очень обидно за коллег, — прокомментировал один из организаторов фестиваля, музыкант Гарри Ананасов.

— «НеРынок» — частная территория, как бар или клуб. Никакие согласования не требуются. Не было предъявлено ни одного документа о запрете проведения мероприятия. Думаю, полицейские просто решили перестраховаться: салют, много народу, — предположил Сергей Казначеев.

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