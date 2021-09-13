Богатырь Атач, змей Яик Горыныч и гигантская сковородка: в Магнитогорске создали «народный» аудиогид

МТС вместе с жителями Магнитогорска создала бесплатный туристический аудиогид по Машнитогорску. Одиннадцать достопримечательностей и мест, связанных со знаковыми событиями истории города, вошли в специальный экскурсионный маршрут — его можно пройти самостоятельно в сопровождении мобильного аудиогида, загруженного на популярные платформы izi.Travel и WeGoTrip.

Виртуальный путеводитель от МТС представляет собой полуторачасовую пешую бесплатную онлайн-экскурсию по исторической части правобережного Магнитогорска, которая стартует от «Первой палатки». Далее маршрут проходит по достопримечательностям и проспекта Ленина и улицы Октябрьской, и завершается у легендарного памятника «Тыл — фронту».

Истории, которые вошли в аудиогид «Городские легенды», во многом связаны с освоением Магнитной горы и строительством Магнитогорского металлургического комбината, но не ограничиваются этим. Любой житель и гость города сможет узнать во время прогулки легенды о богатыре Атаче, змее Яике Горыныче, гигантской сковороде, расположенной в центре города, магнитогорских первостроителях и многом другом. Эти, и другие истории, которые легли в основу маршрута аудиогида, присылали магнитогорцы, жители Челябинской области и краеведы в социальных сетях. Весь контент интерактивного путеводителя размещен на популярных туристических платформах izi.Travel и WeGoTrip. Загрузить тур можно заранее — экскурсия автоматически начнется, когда вы приблизитесь к одному из вошедших в нее объектов, либо начать в режиме-онлайн, когда вы будете готовы. Путеводитель доступен для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.

«Несмотря на свою производственную мощь, Челябинская область привлекает гостей из разных регионов России и даже стран. Мы, как цифровая компания, также стремимся оказывать поддержку развития внутреннего туризма и запускаем онлайн-продукты, помогающие в этом. Так, в прошлом году мы запустили «народный» аудиогид «Городские легенды Челябинска», который пользуется большой популярностью и среди южноуральцев, и среди тех, кто ненадолго приезжает к нам. Магнитогорск — не менее интересный промышленный центр, имеющей богатую историю, с которой любопытно познакомиться. И в этом году мы решили продолжить проект «Городские легенды» в Челябинской области и создать вместе с южноуральцами онлайн-экскурсию о легендарном городе металлургов. Уверен, многие жители города и его гости откроют для себя что-то новое и увлекательно проведут 1,5 часа, прогуливаясь с нашим аудиогидом по Магнитогорску», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

«Важно, что в создании необычного туристического онлайн-маршрута принимали участие неравнодушные жители, готовые поделиться любимыми местами и интересными историями, которыми богат Магнитогорск, гордо носящий звание Города трудовой доблести. Надеемся, что виртуальный гид, созданный МТС совместно с магнитогорцами, повысит туристическую популярность города, позволит сохранить памятные воспоминания жителей о нем и глубже познакомиться с его историей», — подчеркнул министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

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