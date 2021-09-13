В Челябинске начали давать отопление

Первыми отопление получили детские сады Челябинска Фото: Кирилл САДЫКОВ

В 13 детских садов Челябинска сегодня поступило тепло. Об этом рассказал на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Сейчас отопление включают только по заявкам социальных учреждений. В течение недели станет тепло в школах.

— На сегодня выдано 514 паспортов готовности организациям из 720, остальные на рассмотрении, — отметил Александр Астахов.

Отопление в квартирах челябинцев появится, если в течение 5 дней средняя температура воздуха будет ниже +8 градусов. По прогнозу на этой неделе ожидается потепление: 14 и 15 августа днем температура поднимется до + 22 градусов, к концу недели похолодает до +12.

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