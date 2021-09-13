Челябинца отправили на поселение за ДТП, в котором насмерть разбилась семья с ребенком

Иномарка влетела в «Жигули» на скорости 90 км/час

Ашинский городской суд вынес приговор 57-летнему челябинцу, по чьей вине погибла семья с ребенком. Его отправили в колонию-поселение на три года.

— Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого морального и материального вреда в сумме свыше 1,5 млн рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, страшная авария произошла 31 января 2020 года на трассе М5. Мужчина за рулем KIA Sorento решил обогнать поток и выехал на встречную полосу на скорости 90 км/час и столкнулся с «Жигулями».

В результате 28-летний водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, его гражданская супруга 33 лет умерла по дороге в больницу. 8-летней дочки женщины не стало спустя пять дней, все это время врачи боролись за ее жизнь.

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