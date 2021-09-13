Убившего лебедя челябинца могут отправить за решетку на два года

Браконьера поймали с поличным. Фото: прокуратура Челябинской области

43-летний житель Челябинска убил лебедя-шипуна рядом с озером Актюбинское в Красноармейском районе. Птица занесена в Красную книгу Челябинской области, охотиться на нее запрещено.

В районном отделе полиции в отношении 43-летнего браконьера возбудили уголовное дело о незаконной охоте.

– Гражданин свою вину признал полностью. Он пояснил, что является охотником с 20-летним стажем и, стреляя из охотничьего гладкоствольного ружья в лебедя-шипуна, был осведомлен, что нарушает закон, – рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Расследование уголовного дела браконьера в надзорном ведомстве поставили на контроль.

За убийство редкой птицы челябинцу грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Челябинской области собаки растерзали самку краснокнижного лебедя. Ветеринары пытались спасти птицу, но безуспешно.

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