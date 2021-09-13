В Челябинске иномарка опрокинулась после аварии

Одна из машин перевернулась, вторая врезалась в забор. Фото: ГИБДД Челябинска

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Омской в Челябинске. Авария произошла утром 10 августа.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, в ДТП попали Renault под управление 28-летнего водителя и Volvo ХС60, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

После удара Volvo опрокинулся, а Renault врезался в металлический забор. Оба автомобиля оказались серьезно повреждены, травмы получили оба водителя.

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