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Происшествия13 сентября 2021 11:27

В Челябинске иномарка опрокинулась после аварии

Два человека пострадали в ДТП в Советском районе
Елена КОЛЧИНА
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Одна из машин перевернулась, вторая врезалась в забор. Фото: ГИБДД Челябинска

Одна из машин перевернулась, вторая врезалась в забор. Фото: ГИБДД Челябинска

Два легковых автомобиля столкнулись на улице Омской в Челябинске. Авария произошла утром 10 августа.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, в ДТП попали Renault под управление 28-летнего водителя и Volvo ХС60, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

После удара Volvo опрокинулся, а Renault врезался в металлический забор. Оба автомобиля оказались серьезно повреждены, травмы получили оба водителя.

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