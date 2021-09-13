ЦКС презентовал челябинцам фандомат

В день празднования 285-летия Челябинска Центр коммунального сервиса презентовал гостям и жителям города фандомат — устройство по приему использованной пластиковой и алюминиевой тары. Демонстрация современного способа сбора вторичного сырья прошла в торжественной обстановке в присутствии почетных гостей. Открывая мероприятие, генеральный директор ООО «ЦКС» Захид Камилов заявил, что в 2022 году такие устройства планируется в массовом порядке устанавливать в Челябинске.

— Эта работа направлена на достижение целевых показателей национального проекта «Экология», согласно которому к 2030 году 100% твердых коммунальных отходов должны сортироваться, а порядка 50% отходов должны направляться на переработку. Мы ожидаем, что уже в первом квартале следующего года начнется проект по установке сети фандоматов в Челябинске. Планируется установить порядка 700 устройств в доступности для каждого жителя. Горожане смогут сдавать на переработку накупившуюся тару в обмен на специальные бонусы. Рассчитываем, что такой подход позволит формировать полезную экопривычку, — заявил генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Проект по внедрению сети фандоматов осуществляется совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», Минприроды России, Министерством экологии Челябинской области и является ключевым и эффективным этапом перехода к цивилизованному обращению с отходами, сокращению захоронений ТКО и улучшения экологической ситуации в целом.

— В последнее время вопросы экологии приобретают все большее значение. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» в рамках федеральной программы «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» разработала проект по созданию системы сбора использованной тары при помощи фандоматов. Этот проект реализуется на территории нескольких субъектов Российской Федерации, и Челябинская область в числе лидеров. Создание системы таких фандоматов позволит решать вопросы экологии, двигаться к ответственному потреблению, созданию экономики замкнутого цикла, — подытожил руководитель проекта отдела инновационных проектов Департамента инвестиционного развития и фондов ППК «РЭО» Андрей Пузик.

В день проведения акции, несмотря на ветреную погоду, на площадке было людно. Челябинцы с интересом знакомились с работой нового экоприемника. За каждую сданную во вторичный оборот тару горожанам вручали памятные подарки. Посетители площадки также могли сделать снимки с фандоматом и разместить их в социальных сетях с хештегами #СортируйСпасайПланету #Фандомат74 #ЦКС. Авторам лучших работ после подведения итогов будут вручены призы. Это будут экосумки и футболки супергероя, сшитые из ткани, в состав которой входит переработанный пластик.

— Сегодня можно с уверенностью говорить о новом тренде экологичного потребления, это когда человек задумывается не только об удовлетворении своих пищевых потребностей, но и о том, что станет потом с упаковкой. По своим объемам пластик достигает почти трети от всех коммунальных отходов. Если этот проект найдет поддержку у жителей, то мы можем с уверенность утверждать, что 30% коммунальных отходов будут возвращаться в повторное использование и не будут подлежать захоронению на полигонах, — прокомментировала начальник Управления организации обращения с отходами Министерства экологии Челябинской области Юлия Жукова.

В день презентации фандомата ЦКС подготовил большую развлекательную программу. Атмосферу праздника помогали создавать творческие детские коллективы. МБУДО «Дом детской культуры «Ровесник» представили челябинцам коллекцию одежды «Из Европы в Азию». Воспитанницы театра моды гимназии №80 продефилировали в костюмах, выполненных их экологических материалов. Также можно было посетить локацию регионального центра «Экостанция», представители которой рассказывали, как подарить вторую жизнь старым вещам.

По итогам акции, средства, вырученные от реализации вторичного сырья, собранного в ходе мероприятия, будут направлены в один из благотворительных детских фондов Челябинской области.

Акция на Кировке проводилась при поддержке Муниципального автономного учреждения «Городской сад имени А.С. Пушкина» и российского производителя фандоматов — компании Ecoplatform.

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