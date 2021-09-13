В Минздраве объяснили, почему в Челябинске скорая ехала к грудничку четыре часа

Как уточнили в ведомстве, число бригад в последнее время не изменилось Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жительница Челябинска пожаловалась, что ей пришлось больше четырех часов ждать скорую помощь для 8-месячного ребенка. У малыша была одышка. Врач из неотложной помощи сказала, что нужно вызывать скорую и отговорила ехать в больницу на такси.

В пресс-службе Минздрава прокомментировали, что в тот момент все бригады были на ранее поступивших вызовах, в приоритете были экстренные случаи с указанием наличия угрозы жизни.

— Как только освободилась бригада для неотложного вызова, она была направлена на данный адрес, — сообщили в ведомстве. — На момент осмотра прибывшей бригадой медиков жизнеугрожающего состояния у пациента не было, ребенок был транспортирован в медучреждение по направлению врача для госпитализации.

В Минздраве также уточнили, что среднее время ожидания бригады скорой медицинской помощи на экстренные вызовы при наличии угрозы жизни составляет 14,94 минуты. В данном случае вызов бы не экстренный, а неотложный.

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