Сотрудника тюрьмы, обиравшего и обманывавшего заключенных, отказались выпускать из СИЗО

Сотрудник тюьмы получил от заключенных более 700 ты. рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сотрудник тюрьмы в Магнитогорске ближайшее время проведет в следственном изоляторе. Под стражу его взяли в конце августа по обвинению в получении взятки и мошенничестве с использованием служебного положения.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый получил от одного осужденного 167 тыс. рублей, а от другого – 184 тыс. рублей. За деньги работник ГУФСИН обещал помочь преступникам в досрочном освобождении и облегчить условия их пребывания в тюрьме.

Еще одного заключенного сотрудник тюрьмы обманул. За 400 тыс. рублей он обещал предоставить в суд справку и якобы произведенных исковых выплатах, чтобы осужденный смог досрочно выйти на свободу. Получив деньги, мошенник действительно отправил справку в суд, - но это была справка об отсутствии исковых выплат.

Махинации тюремщика раскрыли сотрудники регионального управлении ФСБ. Оказавшись в СИЗО, работник ГУФСИН обжаловал решение о помещении под стражу. Он надеялся перейти под домашний арест. Но Челябинский областной суд просьбу обвиняемого не удовлетворил.

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