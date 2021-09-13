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Общество13 сентября 2021 15:05

Билайн запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис

Для начала активации SIM-карты необходимо пройти на сайт contract.beeline.ru
Источник:kp.ru
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Билайн запустил процесс дистанционного заключения договора об оказании услуг связи. Это стало возможно благодаря сервису «Госключ», который разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он позволяет создать собственную усиленную неквалифицированную электронную подпись (далее — электронная подпись), которую можно использовать для подписания договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи оператора Билайн.

Теперь для получения услуг связи не обязательно ходить в офис продаж и подписывать бумажные договоры, — достаточно создать электронную подпись в сервисе «Госключ». Использование электронной подписи не требует особых навыков — достаточно следовать простейшим инструкциям. Для регистрации нужна только подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг».

Для начала активации SIM-карты необходимо пройти на сайт contract.beeline.ru (ссылка на сайт придет в SMS автоматически, как только абонент вставит SIM-карту в телефон). После завершения необходимых регистрационных действий можно начинать пользоваться выбранным тарифом: звонить, отправлять SMS, выходить в интернет и пр.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу:

«Билайн важно использовать в своей работе самые современные технологии для создания наиболее комфортного клиентского опыта. Благодаря сервису «Госключ» получение услуг Билайн стало еще проще и быстрее. В будущем мы планируем расширять линейку продуктов и услуг, доступ к которым можно будет получить дистанционно».

Электронная подпись сервиса «Госключ» гарантирует безопасность и надежность всех совершаемых операций благодаря соответствующему уровню криптографической защиты.

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Саморегистрация от Билайн
Саморегистрация от Билайн
Для нас важно, чтобы наши клиенты получали сервис быстро, легко и, главное, безопасно. Мы запустили обновленный продукт «Саморегистрация». Саморегистрация это возможность зарегистрировать SIM-карту Билайн самостоятельно, купив ее онлайн или в торговых сетях города. Купить sim-карту с саморегистрацией онлайн: https://www.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/ Помощь в регистрации: https://www.beeline.ru/customers/pomosh/mobile/tarify-i-uslugi/sim-karta-i-nomer/samoregistraciya/

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