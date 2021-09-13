В Челябинской области после двух недель учебы закрыли два класса на карантин по COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области после двух недель учебы закрыли на карантин по коронавирусу два класса. В министерстве образования и науки региона не исключают, что статистика по этому показателю может продолжать расти и дальше.

— По предписанию Роспотребнадзора на карантин по COVID-19 закрыты два класса по причине контакта с больным. Это школы в Трехгорном и в Сосновском районе, — сообщили в пресс-службе регионального Минобра. — На карантин по ОВРИ в образовательных учреждениях региона закрыли 14 классов. Что касается детских садов, то там ситуация по ОРВИ обстоит получше — пока что никаких ограничений введено не было.

Напомним, на прошлой неделе в школах в Красноармейском и Кизильском районах закрыли на карантин по два класса. Детей отправили по домам из-за заражения ОРВИ.

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