Губернатору рассказали, когда в «Ньютоне» построят дорогу

Фото: Ольга АНТОНОВА

Поручение построить в ЖК «Ньютон» дорогу глава региона давал в начале года. Сегодня Алексей Текслер, объезжая знаковые для города объекты, побывал и на окраине Северо-Запада.

Дорога по ул. Академика Макеева на участке от пр. Героя России Родионова до ул. 250-летия Челябинска протяженностью 652 м должна быть сдана к 20 октября.

Проектом предусматривается установка двух светофоров, двух остановок. Дорога строится шириной 7 метров; предусмотрены трёхметровые тротуары. Вдоль высадят липы, яблони, сирень, спирею, кизильник. Цена проекта - 95,5 млн руб.

- Что касается дорог, мы в последние два года занимаемся ими в рекордных темпах не только в Челябинске, но и по области. Речь идёт не только о ремонтах, но и о строительстве совершенно новых, - сказал губернатор.

Фото: Ольга АНТОНОВА

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