Сквер на Комсомольском проспекте в Челябинске продлят до улицы Ворошилова

Такие архитектурные формы планируется разместить на Комсомольском проспекте. Фото: из материалов госзакупок.

Управление муниципальных закупок администрации Челябинска разместило заявку на благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. На продолжение сквера от улицы Красного Урала потратят 36 млн рублей.

Согласно документации, вдоль Комсомольского проспекта появится скалодром, подвесные световые качели, шезлонг, батут, необычные качели в форме осьминога. Отдельные удобства будут для велосипедистов: парковка, и новая велостанция, где можно будет поменять колесо и провести мелкий ремонт. Появятся и много зелени: планируется высадить яблоню Недзвецкого, липу разнолистную, кизильник, можжевельник казацкий, барбарис «Тунберга», сосну и иргу.

Первая часть уже благоустроенного Комсомольского проспекта была сдана в сентябре этого года. Именно здесь появились первые в городе тропинки из гальки и 13 трехметровых торшеров.

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