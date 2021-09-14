Территорию нового Кафедрального собора в Челябинске благоустроят за 95 млн рублей

Фото: Челябинская митрополия

Управление муниципальных закупок Челябинска разместило заявку на благоустройство территории вблизи Кафедрального Собора Рождества Христова на Северо-Западе города. Сумма контракта составит более 95 млн рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет. Согласно документации, работы должны быть закончены 20 сентября 2022 года.

Среди объектов благоустройства запроектирован проезд от Новоградского проспекта к территории Кафедрального Собора Рождество Христова, стоянка для автомобилей, тротуары и зеленая зона.

Новый собор в районе арены «Трактор» в Калининском районе Челябинска заложили еще в 2013 году. Первая свая была забита только в 2014 году. Главный собор Челябинской области назван в честь Рождества Христова. Дореволюционный челябинский собор, разрушенный в годы советской власти, тоже именовался Христорождественским. Строится храм на пожертвования, срок сдачи — 2023 год.

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