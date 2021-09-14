Из-за провала в грунте около контейнерной площадки на Бр. Кашириных временно перевезли мусорные баки

Сложности с вывозом отходов с площадки на Кашириных возникли на прошлой неделе. Мусоровозы не смогли подъехать к бакам из-за плохого состояния подъездных путей. Провал в грунте образовался после ремонта коммунальных сетей, после чего его засыпали щебнем. Но проблему доступа мусоровоза к бакам это не решило. Из-за отсутствия бетонного или асфальтового покрытия существовал серьезный риск — мусоровоз мог увязнуть в земле и выйти из строя, что сорвало бы вывоз отходов с других контейнерных площадок города.

Накануне на месте работала комиссия из представителей администрации Калининского района, местной управляющей компании и компании-перевозчика ТКО. Представители организации, транспортирующей отходы, наглядно продемонстрировали, что перемещать вручную заполненные баки к мусоровозу проблематично. Во-первых, это физически тяжело. Во-вторых, перемещение по щебню, может привести к поломке колесиков на мусорных контейнерах.

Тогда представители ЦКС предложили переместить мусорные баки в новую локацию до того момента, как подъездные пути к площадке будут капитально отремонтированы. В итоге этот вариант и был согласован.

Сегодня весь накопившийся мусор был вывезен с проблемной контейнерной площадки. Работы проводились силами компании-перевозчика с привлечением техники с грейферным захватом, а также дворниками управляющей компании. Чтобы убрать все отходы, ломовозу пришлось сделать два рейса.

Саму площадку огородили, а баки с нее переместили на ул. Салавата Юлаева, 29а. Обслуживание привычной для жителей локации будет возобновлено сразу после того, как ответственные за содержание территории службы отремонтируют подъездные пути.

Стоит отметить, что по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регоператор обязуется принимать отходы в местах, оборудованных беспрепятственным доступом спецтехники к местам накопления. Компания освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным. В соответствии с правилами обустройства мест накопления ТКО, площадки создаются органами местного самоуправления, собственниками, управляющими компаниями и прочими хозяйствующими субъектами. Для решения проблемы с подъездными путями к контейнерной площадке рекомендуем жителям обратиться в указанные структуры.

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