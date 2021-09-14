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Общество14 сентября 2021 13:17

Из-за провала в грунте около контейнерной площадки на Бр. Кашириных временно перевезли мусорные баки

Пока подъездные пути не восстановят, жители дома № 134а будут выбрасывать мусор в другое место
Источник:kp.ru
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Сложности с вывозом отходов с площадки на Кашириных возникли на прошлой неделе. Мусоровозы не смогли подъехать к бакам из-за плохого состояния подъездных путей. Провал в грунте образовался после ремонта коммунальных сетей, после чего его засыпали щебнем. Но проблему доступа мусоровоза к бакам это не решило. Из-за отсутствия бетонного или асфальтового покрытия существовал серьезный риск — мусоровоз мог увязнуть в земле и выйти из строя, что сорвало бы вывоз отходов с других контейнерных площадок города.

Накануне на месте работала комиссия из представителей администрации Калининского района, местной управляющей компании и компании-перевозчика ТКО. Представители организации, транспортирующей отходы, наглядно продемонстрировали, что перемещать вручную заполненные баки к мусоровозу проблематично. Во-первых, это физически тяжело. Во-вторых, перемещение по щебню, может привести к поломке колесиков на мусорных контейнерах.

Тогда представители ЦКС предложили переместить мусорные баки в новую локацию до того момента, как подъездные пути к площадке будут капитально отремонтированы. В итоге этот вариант и был согласован.

Сегодня весь накопившийся мусор был вывезен с проблемной контейнерной площадки. Работы проводились силами компании-перевозчика с привлечением техники с грейферным захватом, а также дворниками управляющей компании. Чтобы убрать все отходы, ломовозу пришлось сделать два рейса.

Саму площадку огородили, а баки с нее переместили на ул. Салавата Юлаева, 29а. Обслуживание привычной для жителей локации будет возобновлено сразу после того, как ответственные за содержание территории службы отремонтируют подъездные пути.

Вывоз мусора с Братьев Кашириных

Стоит отметить, что по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регоператор обязуется принимать отходы в местах, оборудованных беспрепятственным доступом спецтехники к местам накопления. Компания освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным. В соответствии с правилами обустройства мест накопления ТКО, площадки создаются органами местного самоуправления, собственниками, управляющими компаниями и прочими хозяйствующими субъектами. Для решения проблемы с подъездными путями к контейнерной площадке рекомендуем жителям обратиться в указанные структуры.

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