Причиной массового ДТП в Златоусте стал битум, которым залили дорогу

На ремонтируемом участке поставили знаки, но это не спасло. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Госавтоинспекция Челябинской области уточнила количество машин, попавших в аварию на перегоне Машзавод — Гагарина в Златоусте. Пострадали 19 транспортных средств. Причем, это не все машины столкнулись в кучу, а было несколько ДТП, которые произошли практически одновременно на одном участке.

— На автодороге проспект Мира — проспект Гагарина в Златоусте, по предварительным данным, напротив электроопоры №75 произошло 6 ДТП с участием 12 транспортных средств, около электроопоры № 71 произошло 1 ДТП с участием 5 транспортных средств, около электроопоры № 67 произошло 1 ДТП с участием 2 транспортных средств.

Как оказалось, на этом участке проводятся дорожные работы. Столкновение могла спровоцировать обработка битумом.

— Соответствующие дорожные знаки в месте проведения работ имелись, — заверили в ГИБДД.

— Дорожники гудрона походу перелили и машины как по маслу ехали, — цитирует очевидцев группа «Агентство чрезвычайных новостей».

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