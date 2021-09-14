Детский фонд «Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в сфере искусства детей

В данный момент «Андрюша» анонсирует публичный сбор на пополнение средств в целевой капитал.

Детский благотворительный фонд «Андрюша» — одна из самых известных некоммерческих организаций на Южном Урале. Фонд был создан в 2009 году Юлией и Константином Жаботинскими в память о сыне. Сегодня под опекой созданного ими благотворительного фонда находится около тысячи талантливых детей, которые занимаются хореографией, вокалом, актерским мастерством или живописью в различных студиях и творческих коллективах Челябинской области. Среди юных талантов немало воспитанников детских домов, детей из малообеспеченных и неполных семей. Фонд является партнером многих международных организаций в области искусства. Активно участвует в общественной жизни Челябинской области, способствует развитию культуры и благотворительности в регионе.

Доход от целевого капитала в пользу творчески одаренных ребят позволит «Андрюше» создать собственную «кузницу юных талантов» — Международную творческую школу для детей и педагогов на основе опыта ведущих мировых организаций в сфере искусства, а также системно поддерживать детей вне зависимости от их жизненных обстоятельств и финансового положения, выплачивать стипендии и обучать, помогать выпускникам фонда и поддерживать педагогов дополнительного образования.

Стоит отметить, что, согласно изменениям в Налоговом кодексе (ст. 265 НК РФ, п. 19.6), пожертвования в адрес социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр (а благотворительный фонд «Андрюша» входит в их число), признаются внереализационными расходами. Таким образом, плательщики налога на прибыль смогут уменьшить налоговую базу, приняв в расходы переданные в эндаумент «Андрюши» пожертвования. А частные доноры фонда могут рассчитывать на социальный налоговый вычет.

Детский фонд «Андрюша» приглашает всех неравнодушных внести свой вклад в историю — принять участие в создании первого в России эндаумента для поддержки талантливых в сфере искусства детей! Это просто — следует отсканировать QR-код в мобильном приложении любого банка и сделать пожертвование, также можно внести вклад по реквизитам.

Для справки: Суть эндаумента достаточно проста: средства целевого капитала формируются за счет пожертвований и передаются в доверительное управление управляющей компании для получения дохода. Полученный инвестиционный доход направляется в пользу некоммерческой организации, что дает возможность бесперебойного финансирования, само тело капитала при этом не тратится. Преимуществами этой финансовой модели, широко используемой в западных странах, является прозрачность деятельности и гарантии целевого расходования средств. Кроме того, в данном случае полученный доход не облагается налогом. Одним из самых известных эндаументов в мире является Нобелевский фонд.