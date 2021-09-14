Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в интернет-банке для бизнеса

Пользователям Интернет Банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен сервис «Белый бизнес» для проверки клиентских операций, предоставленный «Контуром»*.

«Белый бизнес» позволяет клиентам взглянуть на свой бизнес глазами банка и снизить вероятность деловых и финансовых потерь, вследствие ограничений по Федеральному закону №115-ФЗ или блокировки Интернет-Банка.

Сервис анализирует расчетный счет по 20 параметрам и состоит из трех блоков: это уплата налогов, движение средств по счету, влияние контрагентов на репутацию бизнеса. При этом «Белый бизнес» формирует экспресс-отчет с результатами проверки и предоставляет рекомендации по улучшению текущего состояния счета. Сервис проверки можно подключить в Интернет Банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн в качестве дополнительной услуги.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в топ-10 рейтинга крупнейших банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса (Эксперт РА по итогам 2020 года), активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей. В рамках экосистемы для бизнеса Уралсиба клиенты в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, расчетно-кассовое обслуживание, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.