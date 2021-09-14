В челябинскую психоневрологическую больницу выстроилась огромная очередь

Люди стоят в очереди на улице перед входом в больницу. Фото: Иван Телегин/vk.com

Жители Челябинска жалуются на очереди и нехватку талонов в областной психоневрологической больнице. Один из горожан сообщил, что люди выстраиваются перед зданием на улице Кузнецова с самого раннего утра.

— Кто был первый в очереди — стоял с пяти утра. Я же приехал в 6:45.Если честно, ужаснулся. Не стал ждать, так как выдают по сто талонов в день, а я был вне этих ста, — рассказал молодой человек, который надеялся сделать в больнице эхоэнцефалограмму.

В соцсетях челябинцы сообщают, что в очередях стоят те, кому необходимо получить водительскую справку или справку для устройства на работу. Причем, по словам челябинцев, проблема не решается уже несколько месяцев. Нашлись, впрочем, и противоположные мнения.

— Месяц назад прошел за 15 минут без очереди, — поделился опытом один из посетителей больницы.

Главврач областной психоневрологической больницы Анатолий Косов рассказал, что пациенты переживают из-за получения талонов на руки в регистратуре, в то время как электронные талоны регулярно оказываются неразобранными.

— Сейчас пациентам нет необходимости приходить и занимать очередь до открытия регистратуры. Намного проще и удобнее записаться онлайн через портал Госуслуг, через сайт talon.zdrav74.ru. Также в регистратуре работает многоканальный телефон. За последние полгода ни разу не были взяты все выложенные талоны, максимум забирается 60-70 талонов, — сообщил Анатолий Косов.

Он уточнил, что в день больница способна принять до 200 пациентов, организуют также коллективный прием для сотрудников предприятий, которым для допуска на работу необходимы медсправки.

— Если вдруг кому-то не хватило талонов на текущий день, вопрос решается на месте, в рабочем порядке, — добавил главный врач.

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