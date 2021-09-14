Врач-инфекционист рассказал о масштабе грядущей волны пандемии COVID-19

Какие потенциальные угрозы несет четвертая волна пандемии COVID-19, которая ожидается осенью 2021 года, и сколько она продлится? -Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

1) Насколько население готово к новой волне пандемии?

Как показывает практика 2020-2021 годов, прогнозировать что-либо в отношении COVID-19 крайне сложно. Большинство прогнозов не сбылись, причем картина получилась полностью противоположной ожиданиям экспертов. Тем не менее, можно строить гипотезы, оперируя цифрами, которые сложились в ходе пандемии.

По официальной статистике,45 527 817 человек (31,5% от населения РФ) получили первую дозу вакцины от коронавируса. При этом 39 589 536 человек (27,4% от населения РФ) полностью привиты от коронавируса (двумя дозами вакцины). По официальной же статистике, переболело на данный момент 7 140 070 человек (4,9%). Даже если предположить, что много легких форм осталось неучтенными и умножить эту цифру на 3 — получится 21 с небольшим миллион (около 15% от населения РФ). Население РФ составляет около 146 миллионов человек. Если округлить эти цифры, то мы получим 30% привитых и 15% переболевших — итого 45%. С учетом превалирования штамма Дельта, для снижения эпидемии и перехода заболеваемости в спорадическую фазу необходимо как минимум 80%, а лучше 90% иммунного населения, включая пожилых людей и детей.

2) Чем новая волна будет отличаться от предыдущей и какие риски несет?

Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же Дельта-штамм, возможно Дельта-плюс, который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста. Возможно сочетание с другими респираторными инфекциями, которых осенью традиционно больше. Хотя в «ковидную» эпоху заболеваемость другими ОРИ снизилась, так как люди стали соблюдать простейшие гигиенические требования. Тем не менее, микст-инфекции будут. С позиции вирусологии, есть интересные данные относительно одновременного заражения человека SARS-CoV-2 и другими вирусами: например, публиковалось исследование, которое показывает, что риновирус (вызывающий обычно нетяжелую ОРВИ — риновирусную инфекцию) «жестко» конкурирует с SARS-CoV-2 и подавляет размножение последнего в организме. Но эти исследования были связаны с «диким» штаммом коронавируса. Как поведет себя Дельта-штамм, неизвестно. По агрессивности этот штамм намного сильнее, чем все предыдущие. Тяжесть будет не меньшей, чем летом, такое же разнообразие поражений органов и систем — не только легкие, но и тромбозы, поражение почек, нервной системы и т.д. Будет больше заболевших детей, так как начался учебный год, работают школы и детские сады. Будут болеть вакцинированные, но легче, чем неиммунные пациенты, без тяжести и, как следствие, без госпитализаций.

3) Сколько продлится новая волна и возможен ли очередной локдаун?

Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится 2-3 месяца. Вероятность локдауна представляется довольно низкой. Уже все поняли и посчитали, что локдаун нужен, только чтобы не перегрузить и не обрушить систему здравоохранения, прежде всего, речь идет о наличии мест в больницах. На сегодняшний день врачи готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад: стационары быстрее перепрофилируются в ковид-госпитали, более-менее понятны принципы диагностики и лечения, персонал переболел и/или вакцинирован, то есть надолго и массово скорее всего не выйдет из строя.

Все зависит от количества одновременно заболевших тяжелыми формами инфекции. Если все продолжат соблюдать ставшие базовыми эпидемиологические мероприятия, то локдауна не будет. И да, еще есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости. Это значит, что можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими коронавирусом пациентами, до дефицита вакцин и прочих форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть.

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