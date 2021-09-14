Текслер в Троицке открыл безотходное экологичное производство

Губернатор в Троицке открыл безотходное производство брикетов. Фото: gubernator74.ru

Сегодня губернатор Алексей Текслер работает в Троицке. На предприятии ROCKWOOL губернатор запустил безотходное производство брикетов.

— Предприятие уже более 10 лет работает в Троицке. Новый завод брикетов — проект, который позволит улучшить экологическую обстановку, так как предприятие перешло на безотходное производство. Продукция предприятия используется на стройках объектов социальной инфраструктуры в регионе. Теплоизоляционные материалы для наших широт крайне востребованы. Они повышают энергоэффективность зданий, создавая тепло и уют, — сказал Алексей Текслер.

Продукция предприятия — тепло-, звукоизоляция и огнезащита из каменной ваты — поставляется на Урал, в Сибирь и Казахстан. На новом брикетном заводе действует система замкнутого цикла воды.

Кстати, в производственном цикле используется 95% отечественного сырья. По заявлению руководства датского концерна, троицкое предприятие — одно из самых эффективных в группе предприятий.

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