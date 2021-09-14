Суд снял арест с имущества отца первого заммминистра строительства Челябинской области

Первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинский областной суд во вторник, 14 сентября, отменил постановление Центрального районного суда об аресте имущества, которое принадлежит отцу первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина – Виктора Белавкина. Теперь он может вновь пользоваться двумя автомобилями Toyota, а также зданием и земельным участком в Сосновском районе. Апелляционную жалобу об отмене ареста подавал адвокат обвиняемого, сообщили в пресс-службе облсуда.

— Кроме того, суд оставил без изменения по существу постановление Центрального районного суда Челябинска от 7 июня 2021 года, которым удовлетворено ходатайство следователя: разрешено наложение ареста на квартиру Ивана Белавкина, расположенную на ул. Энгельса в городе Челябинске. Помимо этого, судом разрешено наложить арест на наличные и, находящиеся на банковских счетах, денежные средства обвиняемого, — сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Ивана Белавкина на рабочем месте 3 июня. Первого замминистра обвиняют в получении взятки от предпринимателя в сумме более 1 млн рублей, следственный комитет возбудил уголовное дело. Чиновник будет находиться в СИЗО до 3 октября 2021 года.

Ивану Белавкину 49 лет. В региональном минстрое он работал с 2004 года, а первым заместителем главы министерства стал в 2019 году. В рабочие обязанности Белавкина входило курирование сферы ЖКХ.

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