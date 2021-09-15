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Общество15 сентября 2021 6:08

Новую набережную в Челябинске не будут соединять подземным переходом под мостом

Глава города рассказала, почему отказались от такого варианта
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Участки набережной соединили переходами со светофорами.

Участки набережной соединили переходами со светофорами.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Новая набережная в Челябинске будет соединяться только наземными пешеходными переходами. Соединить два участка под Кировским мостом не получится ближайшие десятилетия. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала глава города Наталья Котова.

Она отметила, что рассматривались несколько вариантов соединения набережной, которую разрывают улицы с большим потоком машин. Но пока остановились на пешеходных переходах со светофорами.

— Нужно было бы переделывать весь проект, вскрывать улицу Кирова и делать новый проект моста. Его стоимость была бы равна стоимости новой набережной. Нецелесообразно тратить такие средства ради одного прохода. Может быть, будут времена в Челябинска, когда через несколько лет, десятилетий можно будет сделать, — прокомментировала Наталья Котова.

По ее словам, несмотря на критику, пешеходный переход — хороший вариант соединения набережной. Учитывая, что планируется благоустраивать и новые участки вдоль Миасса.

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